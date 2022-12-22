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DEAŞ’a MİT operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#MİT#Hatay
DEAŞ’a MİT operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ’ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali’nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay’da yakalandı.

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MİT ve polisin ortak çalışması ile DEAŞ’ın sözde Sahil Taburu Komutanı “Abu Süleyman El Aşkar” kod adlı Ahmed Ali ile beraberindeki teröristlerin, Hatay’daki örgüte ait hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi’nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettikleri belirlenen teröristlere yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda Ahmed Ali’nin de aralarında bulunduğu 8 terörist, gözaltına alındı. Teröristlerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak ve Türk bayrağı yakmalarına ilişkin görseller ele geçirildi.

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#DEAŞ#MİT#Hatay

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