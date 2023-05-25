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DEAŞ’a Marmara darbesi

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#DEAŞ#Operasyon#Marmara
DEAŞ’a Marmara darbesi
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

İstanbul Polisi’nin düzenlediği operasyonla DEAŞ’ın Marmara Bölgesi yapılanması çökertildi. Örgütün Takva grubunda yer alan ve yapılanma talimatları Suriye’den gelen 12 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL Emniyeti, terör örgütü DEAŞ’a son zamanların en kritik operasyonlarından birini yaptı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerine yönelik yürüttükleri araştırmada örgüt üyesi 12 kişinin kimlik ve adreslerini deşifre etti.

TAKVA GRUBUNDALAR

Şüphelilerin DEAŞ’ın Takva grubuna bağlı oldukları, talimatları Suriye’deki örgüt yönetiminden aldıkları saptandı. Bilal Özbuğday’ın Marmara kadılığını, Selman Salış’ın sözde İstanbul valiliğini yürütttüğü tespit edildi. Grubun lojistik ve sosyal yapılanma sorumlusunun da Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev olduğu belirlendi. Tespitlerin ardından önceki gün İstanbul, Antalya ve Konya’daki adreslere özel harekât polisleri eşliğinde eşzamanlı operasyon yapıldı. Özbuğday, Salış ve Mediev’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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#DEAŞ#Operasyon#Marmara

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