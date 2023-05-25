DEAŞ’a Marmara darbesi

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İSTANBUL Emniyeti, terör örgütü DEAŞ’a son zamanların en kritik operasyonlarından birini yaptı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerine yönelik yürüttükleri araştırmada örgüt üyesi 12 kişinin kimlik ve adreslerini deşifre etti.



TAKVA GRUBUNDALAR



Şüphelilerin DEAŞ’ın Takva grubuna bağlı oldukları, talimatları Suriye’deki örgüt yönetiminden aldıkları saptandı. Bilal Özbuğday’ın Marmara kadılığını, Selman Salış’ın sözde İstanbul valiliğini yürütttüğü tespit edildi. Grubun lojistik ve sosyal yapılanma sorumlusunun da Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev olduğu belirlendi. Tespitlerin ardından önceki gün İstanbul, Antalya ve Konya’daki adreslere özel harekât polisleri eşliğinde eşzamanlı operasyon yapıldı. Özbuğday, Salış ve Mediev’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.