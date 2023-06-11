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DEAŞ’a Esenyurt’ta darbe... ‘Musul kadısı’ yakalandı

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#DEAŞ#Esenyurt#Jamal İsmael Ahmad Almad
DEAŞ’a Esenyurt’ta darbe... ‘Musul kadısı’ yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

İSTANBUL İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takipte oldukları DEAŞ’lı teröristlere yönelik 7 Haziran’da operasyon yaptı.

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Esenyurt’taki operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınanlardan biri terör örgütünün üst düzey isimlerinden biriydi.

İTİRAF ETTİ

İstihbarat ve terör birimleri özel olarak sorguya aldıkları Jamal İsmael Ahmad Almad’a kimliğini sordu. Önceleri kimliğini açık etmek istemeyen şüpheli, polisler ellerindeki bilgileri açıklayınca DEAŞ’ın sözde Ninova (Musul) Bölge Kadısı olduğunu itiraf etti ve “Söylediklerinizin hepsi doğru” dedi. Türkiye’ye hangi yolla girdiği tespit edilemeyen Almad, 2016 yılında örgüt içinde bulunduğunu anlattı. Ancak 2014 yılında Musul’un işgali sırasında orada olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Iraklı terörist sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#DEAŞ#Esenyurt#Jamal İsmael Ahmad Almad

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