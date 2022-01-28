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DEAŞ ‘zehir kursu’ düzenlemiş

#DEAŞ#Kasım Güler#Zehir
DEAŞ ‘zehir kursu’ düzenlemiş

DEAŞ’ın sözde ’Türkiye Vilayeti’ sorumlusu Kasım Güler itirafçı olup, örgüte ait mühimmat ve silahların yerini söyledi. Güler’e ait materyallerde ise ‘zehir kursu’ belgeleri ele geçirildi.

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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu’ Kasım Güler, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Suriye’de yakalanıp yurda getirildi. 21 Haziran 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Güler hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu “Anayasayı ihlal, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması ve 6136 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

ÜZERİNDEN BOMBA ÇIKTI

İddianamede, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranırken yakalanan Güler’in 2019 yılı başında örgütün ‘sözde- Türkiye valisi/emiri’ olarak atandığı, bu dönemde Türkiye’ye yönelik eylem arayışları içerisinde bulunduğu anlatıldı. Güler’in yakalandığında üzerinde bir adet Kalaşnikof marka silah ve bir adet el bombası bulunduğu kaydedilen iddianamede, ele geçirilen dijital materyallerde de “Zehirler Kursu” isimli dosyada zehrin yapılışı ve kullanışına ilişkin anlatım ve görsellerin yer aldığı ifade edildi. İddianamede Güler’in etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu ve örgütün Türkiye’de LGBT’lilere yönelik eylem yapılmasını istediği anlatıldı. Güler’in DEAŞ’ın Türkiye’de mühimmat ve silah sakladığı yerler hakkında da bilgiler verdiği ifade edildi. Ancak Güler’in gömülü olduğunu söylediği mühimmatların bulunmadığı da belirtildi.

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#DEAŞ#Kasım Güler#Zehir

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