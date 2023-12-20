DEAŞ yöneticisi Türkiye’de yakalandı

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Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak çalışması sonucu Mersin’de, şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 ABD doları, 14 bin 950 Euro, 31 bin 800 TL’nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. DEAŞ tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Muri, DEAŞ’a katılım süreci, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, irtibatlı olduğu DEAŞ mensupları ve örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü para transferleri hakkında bilgiler verdi.