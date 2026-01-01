×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#El Kaide#Kocaeli
DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyonda yakalanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 13:46

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

Gözden Kaçmasınİsviçrede patlama: Çok sayıda can kaybı varİsviçre'de patlama: Çok sayıda can kaybı varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#El Kaide#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!