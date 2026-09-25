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DEAŞ ve El Kaide’ye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#El Kaide#Operasyon
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 07:00

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcak çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibat kuran şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

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Yapılan çalışmada, sosyal medyadan örgütlenen şüphelilerin terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu ve çatışma bölgelerindeki teröristler ile sık sık irtibat kurdukları tespit edildi. Türkiye’ye yönelik terör saldırısı eylemleri yapabileceği değerlendirilen şüphelilere dün İstanbul’da farklı ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda örgütle ilişkili çok sayıda dijital materyal, kama bıçak ve 8 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. 

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#DEAŞ#El Kaide#Operasyon

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