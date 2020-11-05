Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
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DEAŞ üyesi Iraklı, adliyeye sevk edildi
NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu A.A.M.M., adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen A.A.M.M., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.A.M.M., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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