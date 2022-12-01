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DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#DEAŞ#Resmi Gazete
DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 03:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu. Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#DEAŞ#Resmi Gazete

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