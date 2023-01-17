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DEAŞ terör örgütünün infaz sorumlusu Yozgat’ta yakalandı

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#Yozgat#DEAŞ#İnfaz
DEAŞ terör örgütünün infaz sorumlusu Yozgat’ta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 12:12

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma doğrultusunda örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün infaz sorumlusu Yozgat’ta yakalandı

Zanlıların saklandıkları ev ve eklentilerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#Yozgat#DEAŞ#İnfaz

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