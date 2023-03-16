Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terör Örgütü#Tutuklama
DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 20:38

Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütünde görev yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi Samsun'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespit edilmesine ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak yaptıkları takip ve çalışma sonucu Irak uyruklu M.A.H.H.'yı (28) Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisinin 2013-2017 yıllarında Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde savaşçı muhafız olarak faaliyet yürüttüğü ve 2018-2019 yıllarında Türkiye'ye gelerek Samsun'da yaşamaya başladığı tespit edildi.

Jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.A.H.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.A.H.H., "DEAŞ'ın içerisinde 10 ay eğitim aldım ve 3 ay da devriye görevinde bulundum. Daha sonra DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye geldim. DEAŞ örgütünün içindeyken para vereceklerini söylediler ancak para vermediler" dedi.

Haberin Devamı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.H.H. "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terör Örgütü#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig