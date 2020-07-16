DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kardeş, adliyeye sevk edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Temmuz günü, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları, 2013 ile 2015 yılları arasında da silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E.'yi gözaltına aldı. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan kardeşler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.