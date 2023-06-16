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Sakarya'da DEAŞ şüphelisi, saklandığı çatıda yakalandı

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#SAKARYA#Terör#Polis
Sakaryada DEAŞ şüphelisi, saklandığı çatıda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:16

Sakarya'da, polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı çatıda yakalandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüyü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında DEAŞ'ın askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin saklandığı çatıda yakalandığı bildirildi.

Sakaryada DEAŞ şüphelisi, saklandığı çatıda yakalandı

Irak’ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#SAKARYA#Terör#Polis

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