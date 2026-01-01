DEAŞ propagandasına 29 gözaltı

Haberin Devamı

Şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve silah ile mermiler ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, “DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova’da menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuz şehit edilmiştir. Olayla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheliye operasyon düzenlenmiştir. 31 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla yakalama, gözaltı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve tüm şüpheliler yakalanmıştır” denildi.