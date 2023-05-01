DEAŞ operasyonunun perde arkası: 4 saat sürdü, intihar yeleğini patlattı

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı, uzunca bir süredir takip ettiği Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı DEAŞ'ın yeni liderini 29 Nisan 2023'te düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI

DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları da ortaya çıkıyor. Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi. Operasyonun 4 saat sürdüğü belirtildi.

TESLİM OL ÇAĞRISI



Alınan bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

Haberin Devamı

YAN DUVARLAR PATLATILDI



Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.