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DEAŞ operasyonunun perde arkası: 4 saat sürdü, intihar yeleğini patlattı

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#DEAŞ#MİT#Operasyon
DEAŞ operasyonunun perde arkası: 4 saat sürdü, intihar yeleğini patlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 16:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. MİT'in nefes kesen operasyonun detaylar ortaya çıktı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, uzunca bir süredir takip ettiği Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı DEAŞ'ın yeni liderini 29 Nisan 2023'te düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI

DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları da ortaya çıkıyor. Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi. Operasyonun 4 saat sürdüğü belirtildi.

DEAŞ operasyonunun perde arkası: 4 saat sürdü, intihar yeleğini patlattı

TESLİM OL ÇAĞRISI

Alınan bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

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DEAŞ operasyonunun perde arkası: 4 saat sürdü, intihar yeleğini patlattı

YAN DUVARLAR PATLATILDI

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

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DEAŞ operasyonunun perde arkası: 4 saat sürdü, intihar yeleğini patlattı

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