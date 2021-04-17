DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, örgütün sözde Musul emiri çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde savaşçı, güvenlik, infazcı, istihbaratçı, sözde emir olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Nisan günü şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ’IN İŞGALİNİN ARDINDAN SAF DEĞİŞTİRMİŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar’ın, Irak’ın Telafer ilçesinde istihbarat polisi olarak görev yaparken DEAŞ’ın işgalinin ardından saf değiştirdiği ve örgütün sözde Musul emiri olduğu ve DEAŞ’ın dış güvenlik sorumlusu olarak görevlendirdiği belirtildi. Ayrıca Neccar’ın, DEAŞ’ın Türkiye, Suriye ve Avrupa’daki sözde liderleriyle irtibat kurduğu da saptandı. Gözaltındaki şüphelilerden Yazen el-Selami’nin (24) ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yazen el Selami ile Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla, 4’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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