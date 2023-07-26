DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kadın şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.