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DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#DEAŞ Operasyonu#Mersin
DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 13:05

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 kadın şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kadın şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#DEAŞ#DEAŞ Operasyonu#Mersin

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