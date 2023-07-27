DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Ekipler, yaptığı araştırmada DEAŞ propagandası yapan 2 şüphelinin, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde de faaliyet gösterdiğini saptadı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi adreslerinde yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.