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DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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#DEAŞ#Terör#Operasyon
DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 13:48

Gaziantep'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ekipler, yaptığı araştırmada DEAŞ propagandası yapan 2 şüphelinin, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde de faaliyet gösterdiğini saptadı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi adreslerinde yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

 

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#DEAŞ#Terör#Operasyon

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