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DEAŞ operasyonu... TATP’la saldıracaklardı

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#DEAŞ#Operasyon#TATP
DEAŞ operasyonu... TATP’la saldıracaklardı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

İstanbul’da ‘şeytanın anası’ diye isimlendirilen TATP ile bombalı saldırı planlayan DEAŞ’lı iki terörist yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin koordineli çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak bombalı eylem hazırlığındaki Diyar Kılıç ve Erdal Sarıok Gaziosmanpaşa’da belirlenen adreslere yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda TATP patlayıcısı, bomba yapımında kullanılan kimyasal malzemeler, laboratuvar ekipmanları, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysisi, örgüte ait flama, yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2021’de tutuklanan Erdal Sarıok ve Diyar Kılıç’ın 2023’te tahliye edildiği ve örgüt ile bağlantılarını sürdürdüğü belirlendi. 9 suç kaydı olan Sarıok ve 1 suç kaydı bulunan Kılıç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

 

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#DEAŞ#Operasyon#TATP

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