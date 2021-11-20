DEAŞ operasyonu... Çatışma bölgelerinden Türkiye’ye

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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra İstanbul’a gelen bazı DEAŞ üyeleri hakkında bilgi aldı. Alınan bilginin ardından araştırma başlatan ekipler, 9 örgüt üyesinin kimliklerini ve adreslerini deşifre etti. Özel Harekât Timleri desteğinde dün sabah başlatılan operasyonda, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki 9 adres basıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin Emniyet’te sorguları devam ediyor.