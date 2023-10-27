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DEAŞ operasyon: 21 şüpheli gözaltında

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#DEAŞ#İzmir#Operasyon
DEAŞ operasyon: 21 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 10:43

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 21 şüpheli, gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve kentte terör örgütü ile iltisaklı kişiler ile hareket eden 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#DEAŞ#İzmir#Operasyon

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