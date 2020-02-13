MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDEAŞ istihbarat satışı yapmış
GeriGündem DEAŞ istihbarat satışı yapmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ
Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

DEAŞ istihbarat satışı yapmış

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
DEAŞ istihbarat satışı yapmış

Mersin’de yakalanan DEAŞ’lı terörist Kuteybe Hammet’ten örgüt arşivi çıktı. Dosyadaki 4 bin isim arasında, 103 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısının sanığı Hacı Ali Durmaz da var. Hammet bilgileri açtıkları ofislerde topladıklarını ve yabancılara sattıklarını iddia etti.

MİT ve emniyet ekipleri 22 Kasım 2019 günü Mersin’de DEAŞ’la ilgili derin bilgilere ulaştıkları bir operasyon yaptı. DEAŞ istihbaratçısı olduğu tespit edilen Kuteybe Hammet gözaltına alındı. Hammet’in bilgisayarında, aralarında Türkler’in de olduğu yaklaşık 4 bin DEAŞ’lının künye şeklinde bilgileri, haritalar, fotoğraflar, bazı DEAŞ terör örgütü mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşif videoları ve silahların güzergâh bilgileri ele geçirildi.

Bilgisayarda, 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamı davasının sanıklarından Hacı Ali Durmaz’a ait olduğu belirlenen bir form da bulundu.

400 DOLARA SATTIM

Hammet, birçok isim vererek, DEAŞ’ın ofisi şeklinde çalışan yerlerde örgüt üyeleriyle ilgili bilgilerin toplandığını, bunların da yabancılara satıldığını iddia etti. Hammet, kendisinin de İngiliz olduğu değerlendirilen Robert isimli bir kişiyle bağlantı kurduğunu öne sürerek, “WhatsApp üzerinden Robert’e bilgi gönderdim. Robert vermiş olduğum bilgiler için Suriye’den bana 400 Amerikan doları gönderdi” diye ifade verdi.

DEAŞ istihbarat satışı yapmış

EMOJİLİ ŞİFRE

KUTEYBE Hammet’e, Robert isimli kişiyle yazışmaları sırasında kullandıkları emojilerin özel bir şifre olup olmadığı da soruldu. Hammet, “DEAŞ, YPG ve rejim güçleri ile ilgili kendisine bilgi aktardım. Emojilerin kendi aramızda bir şifre olduğu doğrudur. Kendisi bana önce bir emoji gönderir, ben müsait isem kendisine başka bir emoji göndererek sonradan konuşmaya başlardık” diye ifade verdi.

Kuteybe Hammet’in ifadeleri, Hacı Ali Durmaz ve firari sanıklarla ilgili olduğu için Ankara Garı’ndaki saldırıyla ilgili davaya gönderildi.

False
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle