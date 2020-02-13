DEAŞ istihbarat satışı yapmış

MİT ve emniyet ekipleri 22 Kasım 2019 günü Mersin’de DEAŞ’la ilgili derin bilgilere ulaştıkları bir operasyon yaptı. DEAŞ istihbaratçısı olduğu tespit edilen Kuteybe Hammet gözaltına alındı. Hammet’in bilgisayarında, aralarında Türkler’in de olduğu yaklaşık 4 bin DEAŞ’lının künye şeklinde bilgileri, haritalar, fotoğraflar, bazı DEAŞ terör örgütü mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşif videoları ve silahların güzergâh bilgileri ele geçirildi.

Bilgisayarda, 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamı davasının sanıklarından Hacı Ali Durmaz’a ait olduğu belirlenen bir form da bulundu.

400 DOLARA SATTIM

Hammet, birçok isim vererek, DEAŞ’ın ofisi şeklinde çalışan yerlerde örgüt üyeleriyle ilgili bilgilerin toplandığını, bunların da yabancılara satıldığını iddia etti. Hammet, kendisinin de İngiliz olduğu değerlendirilen Robert isimli bir kişiyle bağlantı kurduğunu öne sürerek, “WhatsApp üzerinden Robert’e bilgi gönderdim. Robert vermiş olduğum bilgiler için Suriye’den bana 400 Amerikan doları gönderdi” diye ifade verdi.

EMOJİLİ ŞİFRE



KUTEYBE Hammet’e, Robert isimli kişiyle yazışmaları sırasında kullandıkları emojilerin özel bir şifre olup olmadığı da soruldu. Hammet, “DEAŞ, YPG ve rejim güçleri ile ilgili kendisine bilgi aktardım. Emojilerin kendi aramızda bir şifre olduğu doğrudur. Kendisi bana önce bir emoji gönderir, ben müsait isem kendisine başka bir emoji göndererek sonradan konuşmaya başlardık” diye ifade verdi.

Kuteybe Hammet’in ifadeleri, Hacı Ali Durmaz ve firari sanıklarla ilgili olduğu için Ankara Garı’ndaki saldırıyla ilgili davaya gönderildi.