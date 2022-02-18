DEAŞ gar katliamı sanıklarına maaş bağlamış

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Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu “Ebu Usame” kod adlı Kasım Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Tutuklanan Güler hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, Güler’in örgütün karar merciinde bulunduğu, aynı zamanda örgütün finans işlerinde sorumlu olduğu belirtildi.

Güler’in dijital materyallerinde yapılan incelemede, örgüt üyelerinin ailelerine yapılan yardımların yazıldığı ‘Esir ve şehit aileleri maaş cetveli’ isimli bir belgeye ulaşıldı. Belgede, 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Tren Garı saldırısı davasının sanıklarından Yakup Şahin’e 234 dolar, Hakan Şahin’e 90 dolar, Hüseyin Tunç ve Abdülmuhtalip Demir’e ise 157 dolar ödendiği belirtiliyor.

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BOMBA ARAMASI DOSYADA

Kasım Güler’in dijital materyallerinde Denizli’de gömülü olduğu iddia edilen mühimmatın koordinatlarına ulaşıldı. Söz konusu bölgede aramalar gerçekleştirildi. Görevlilerin arama yaptığı anlara ilişkin görüntüler dava dosyasına yansıdı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.