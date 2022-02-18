DEAŞ gar katliamı sanıklarına maaş bağlamış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
Elektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacakElektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacak?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Maskeler çıkıyor muMaskeler çıkıyor mu?#Maske
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Dink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildirDink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildir#Hrant Dink
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı İndirimli satış oyununa engelFahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı! İndirimli satış oyununa engel#Ticaret Bakanlığı
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
Fenerbahçe turu zora soktu 5 gollü maçta avantaj Slavia PragınFenerbahçe turu zora soktu! 5 gollü maçta avantaj Slavia Prag'ın #Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ gar katliamı sanıklarına maaş bağlamış

#Kasım Güler#DEAŞ#MİT
DEAŞ gar katliamı sanıklarına maaş bağlamış

MİT’in yakaladığı DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu Kasım Güler’e ait dijital materyallerden, örgütün Ankara Tren Garı saldırısının sanıklarına maaş bağladığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu “Ebu Usame” kod adlı Kasım Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Tutuklanan Güler hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, Güler’in örgütün karar merciinde bulunduğu, aynı zamanda örgütün finans işlerinde sorumlu olduğu belirtildi.

Güler’in dijital materyallerinde yapılan incelemede, örgüt üyelerinin ailelerine yapılan yardımların yazıldığı ‘Esir ve şehit aileleri maaş cetveli’ isimli bir belgeye ulaşıldı. Belgede, 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Tren Garı saldırısı davasının sanıklarından Yakup Şahin’e 234 dolar, Hakan Şahin’e 90 dolar, Hüseyin Tunç ve Abdülmuhtalip Demir’e ise 157 dolar ödendiği belirtiliyor.

DEAŞ gar katliamı sanıklarına maaş bağlamış

Haberin Devamı

BOMBA ARAMASI DOSYADA

Kasım Güler’in dijital materyallerinde Denizli’de gömülü olduğu iddia edilen mühimmatın koordinatlarına ulaşıldı. Söz konusu bölgede aramalar gerçekleştirildi. Görevlilerin arama yaptığı anlara ilişkin görüntüler dava dosyasına yansıdı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasım Güler#DEAŞ#MİT

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme