DEAŞ finansörlerine baskın

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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte Suriye’deki çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında yer alan bazı kişilerin İstanbul’a gelerek örgüt faaliyetlerine devam ettikleri yönünde bilgi aldı. Başlatılan teknik ve fiziki takipte, bazı kişilerin örgüte eleman temin ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, örgüte maddi menfaat ve lojistik destek sağladıkları belirlendi. Adreslerin belirlenmesinin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri dün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Küçükçekmece, Pendik ve Tuzla’daki 15 adrese girildi. Operasyonda 13’ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ele geçen dijital materyaller ve dokümanlar incelemeye alındı.