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DEAŞ bombacısı İstanbul’da yakalandı

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#DEAŞ#Bombacı#Yakalama
DEAŞ bombacısı İstanbul’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:00

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bombacısı olduğu tespit edilen O.M. gözaltına alındı.

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O.M.’nin 2016’da Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği öğrenilirken, bu döneme ait videoları da ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda örgüt için Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösteren O.M.’nin İstanbul’da olduğu belirlendi. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından O.M.’nin kaldığı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan O.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.M.’nin örgüt içerisinde bulunduğu dönemlere ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, O.M.’nin patlayıcıların yanında Arapça konuştuğu anlar yer alıyor.

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#DEAŞ#Bombacı#Yakalama

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