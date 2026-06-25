‘DEAŞ’ alarmı: Haymana’da bir ölü

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Kent genelinde Polis Özel Harekât (PÖH) destekli birçok adrese eşzamanlı terör operasyonu yapıldı. Haymana ilçesi Sazağası Köyü’nde oturan DEAŞ şüphelisi Muhammet Kavi ile eşi Nazan Kavi’nin kaldığı eve de önceki gün şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda Muhammet Kavi, polisin açtığı ateşle hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öldürülen Muhammet Kavi’nin daha önce de DEAŞ kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. DEAŞ örgüt üyeliğinden ceza alan Kavi’nin örgüt ile bağlantısının devam ettiği kaydedildi. Öte yandan operasyonda evden güvenlik güçlerine ateş açıldığı, bunun üzerine çatışma çıktığı iddia edilmişti. Ancak operasyondan sonra evde yapılan aramalarda ateş açıldığı belirtilen silahın bulunamadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.