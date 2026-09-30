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DDK, yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı

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#Devlet Denetleme Kurulu#Yatırım Fonu İşlemleri#Sermaye Piyasası
DDK, yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 01:54

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

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DDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunca, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlatıldı.

İncelemenin, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından, denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının, gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.

 

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#Devlet Denetleme Kurulu#Yatırım Fonu İşlemleri#Sermaye Piyasası

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