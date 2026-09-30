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DDK Başkanı Tanrıkulu: Yatırım fonlarıyla ilgili inceleme ve denetim çalışmaları başladı

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#DDK#Salih Tanrıkulu#Yatırım Fonları
DDK Başkanı Tanrıkulu: Yatırım fonlarıyla ilgili inceleme ve denetim çalışmaları başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 11:55

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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#DDK#Salih Tanrıkulu#Yatırım Fonları

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