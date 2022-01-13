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DD ile geçilir mi?

#Dd Geçer Mi#Dd İle Geçilir Mi#Dd Geçer Not Mu
DD ile geçilir mi

DD ile geçer mi sorusu, üniversite eğitimi görmekte olan pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Üniversitede yapılan vize ve final sınavları sonrasında açıklanan sonuçların derecelendirmesi açısından önem arz eden harf notları, bazı durumlarda kafa karışıklığı yaratabilmektedir. Peki, DD ile geçilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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DD ile geçilir mi sorusu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündem konuları arasında yer alıyor. DD ile geçilir mi sorusuna cevap ise değişkenlik gösteriyor. Peki, DD ile geçilir mi? İşte, o detaylar

DD İLE GEÇİLİR Mİ?

DD, üniversitedeki puanlama sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde DC+ ile şartlı geçiş sağlanırken, bazı üniversiteler ise şartlı geçiş puanını DD+ olarak belirleyebilmektedir. Dolayısıyla bu durum üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi, üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden ya da öğrenci işlerinden edinebilirsiniz.

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