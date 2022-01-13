DD ile geçilir mi sorusu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündem konuları arasında yer alıyor. DD ile geçilir mi sorusuna cevap ise değişkenlik gösteriyor. Peki, DD ile geçilir mi? İşte, o detaylar
DD İLE GEÇİLİR Mİ?
DD, üniversitedeki puanlama sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde DC+ ile şartlı geçiş sağlanırken, bazı üniversiteler ise şartlı geçiş puanını DD+ olarak belirleyebilmektedir. Dolayısıyla bu durum üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgiyi, üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden ya da öğrenci işlerinden edinebilirsiniz.