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DD ile geçilir mi sorusu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündem konuları arasında yer alıyor. DD ile geçilir mi sorusuna cevap ise değişkenlik gösteriyor. Peki, DD ile geçilir mi? İşte, o detaylar

DD İLE GEÇİLİR Mİ?

DD, üniversitedeki puanlama sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde DC+ ile şartlı geçiş sağlanırken, bazı üniversiteler ise şartlı geçiş puanını DD+ olarak belirleyebilmektedir. Dolayısıyla bu durum üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi, üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden ya da öğrenci işlerinden edinebilirsiniz.