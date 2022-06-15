Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Polise yumruk atmıştı... DBP'li Salihe Aydeniz'in soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

#Salihe Aydeniz#DBP#Soruşturma
Polise yumruk atmıştı... DBPli Salihe Aydenizin soruşturma dosyası Ankaraya gönderildi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında bir polis memuruna yumruk attığı iddiasıyla açılan soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adıyla 12 Haziran, saat 13.00'da yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya karşı mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) 161/9. maddesine göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyasına yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği ifade edildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayetçi polis memuru Hakan A.'nın savcılıkça alınan ifadesinde, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı.

Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu.

Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda ise mağdur polisin çenesinin sol ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtildi.

Gözden Kaçmasın

DBPli vekilin polisi yumruklaması... Erdoğan: Dokunulmazlığı kaldırılmalıDBP'li vekilin polisi yumruklaması... Erdoğan: Dokunulmazlığı kaldırılmalıHaberi görüntüle

 

Gözden Kaçmasın

Kılıçdaroğlu: Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değildirKılıçdaroğlu: Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değildirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Salihe Aydeniz#DBP#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması