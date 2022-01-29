DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Galatasarayda kaleci bilmecesi çözüldü İşte İstanbula geliş tarihi...Galatasaray'da kaleci bilmecesi çözüldü! İşte İstanbul'a geliş tarihi...#Galatasaray
Cumurbaşkanı Erdoğan Giresunda... 2023 bir dönüm noktasıdırCumurbaşkanı Erdoğan Giresun'da... '2023 bir dönüm noktasıdır'#Cumhurbaşkanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Ailesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdiAilesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdi#Berkay Köklü
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmişBir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş! #Bridget Fonda
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
HABERLERGündem Haberleri

DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

#DBP#Diyarbakır#Seval Gülmez
DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

HDP’Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DBP#Diyarbakır#Seval Gülmez

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games