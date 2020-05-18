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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Dayısının vurduğu Selin yaşam mücadelesi veriyor

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Dayısının vurduğu Selin yaşam mücadelesi veriyor
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Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada dayısı Cengiz D. (55) tarafından tabancayla başından vurulan Selin T.'nin (19) hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde önceki gün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Cengiz D. ile eniştesi Sabri T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengiz D., tabancasını çekip eniştesi Sabri T. ile yanındaki yeğeni Selin T.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralı baba- kız ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Selin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Babasının ise durumunun iyi olduğu bildirildi. ​Jandarma, Cengiz T.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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