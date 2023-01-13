Dayısının cenazesine katıldı

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Ali Gündüz’ün ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede çok sayıda CHP’li üst düzey yönetici ve milletvekili de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu, Gündüz ailesine taziyelerini ilettikten sonra cemevinde yapılan helallik alma törenine katıldı. Dayısının tabutuna cenaze aracına kadar eşlik eden Kılıçdaroğlu, Etimesgut Elvan Mezarlığı’na da giderek dayısı Ali Gündüz’ü toprağa verdi.

TÜRKMENLER DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Yörük Türkmen vakıf, federasyon ve konfederasyon temsilcileriyle bir araya geldi. Yörük Türkmen Masası, Kılıçdaroğlu’nu, 28 Ocak’ta Konya Akşehir’de düzenleyecekleri “Büyük Yörük Türkmen Buluşması”na davet etti.