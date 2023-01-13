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Dayısının cenazesine katıldı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Cenaze
Dayısının cenazesine katıldı
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün hayatını kaybeden dayısı Ali Gündüz’ün dün Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Ali Gündüz’ün ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede çok sayıda CHP’li üst düzey yönetici ve milletvekili de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu, Gündüz ailesine taziyelerini ilettikten sonra cemevinde yapılan helallik alma törenine katıldı. Dayısının tabutuna cenaze aracına kadar eşlik eden Kılıçdaroğlu, Etimesgut Elvan Mezarlığı’na da giderek dayısı Ali Gündüz’ü toprağa verdi.

Dayısının cenazesine katıldı

TÜRKMENLER DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Yörük Türkmen vakıf, federasyon ve konfederasyon temsilcileriyle bir araya geldi. Yörük Türkmen Masası, Kılıçdaroğlu’nu, 28 Ocak’ta Konya Akşehir’de düzenleyecekleri “Büyük Yörük Türkmen Buluşması”na davet etti.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Cenaze

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