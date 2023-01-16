Dayısına ateş etti annesini vurdu

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Dayı, yeğen arasındaki tartışma, kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığını gören anne Mine A. ise araya girmeye çalıştı. Bu sırada B.A.’nın silahından çıkan kurşunlardan biri Mine A.’nın başına isabet etti. Mine A. ile kardeşi Kadir D. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kadir D. ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, olayın ardından kaçan ve suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.