×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da dayı ve yeğenini 1000 personel arıyor

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Keşap#Espiye
Giresunda dayı ve yeğenini 1000 personel arıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 07:00

GİRESUN’da geçen perşembe gecesi etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşerken, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde su baskını, sel ve taşkınlar meydana geldi. Bazı derelerin taşmasıyla birçok ev, işyeri ve araç zarar gördü. Keşap’da seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkânıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi’nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sayca İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni, 12’nci sınıf öğrencisi Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nu arama çalışmaları dün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarında, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık bin kişilik ekip yer aldı. Dere güzergâhı boyunca 8 kilometrelik hatta şişlerle kontrollerini sürdüren ekipler, 'termal dron' cihazı eşliğinde de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haberin Devamı

400 ARAÇ KATILDI

Giresun Valisi Mustafa Koç, "Selin şiddetine göre ucuz atlattık diyebilirim. Tüm arama ekiplerimizle beraber yaklaşık 400’e yakın araç ve bine yakın personelle arama kurtarma ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Hasar tespit çalışmalarının yaptığını belirten Vali Koç, 26 milyon lira bir zarar tespit edildiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Keşap#Espiye

BAKMADAN GEÇME!