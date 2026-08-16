Giresun'da dayı ve yeğenini 1000 personel arıyor

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Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşerken, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde su baskını, sel ve taşkınlar meydana geldi. Bazı derelerin taşmasıyla birçok ev, işyeri ve araç zarar gördü. Keşap’da seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkânıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi’nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sayca İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni, 12’nci sınıf öğrencisi Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nu arama çalışmaları dün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarında, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık bin kişilik ekip yer aldı. Dere güzergâhı boyunca 8 kilometrelik hatta şişlerle kontrollerini sürdüren ekipler, 'termal dron' cihazı eşliğinde de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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400 ARAÇ KATILDI

Giresun Valisi Mustafa Koç, "Selin şiddetine göre ucuz atlattık diyebilirim. Tüm arama ekiplerimizle beraber yaklaşık 400’e yakın araç ve bine yakın personelle arama kurtarma ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Hasar tespit çalışmalarının yaptığını belirten Vali Koç, 26 milyon lira bir zarar tespit edildiğini söyledi.