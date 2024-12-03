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Dayanışmanın en güzel örneği

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Karadağ#Milena Milatoviç
Dayanışmanın en güzel örneği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç’in eşi Milena Milatoviç ile bir araya geldi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan,  şunları söyledi:

“Ülkemize resmi ziyarette bulunan Karadağ Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Milena Milatoviç Hanımefendi ile bir araya geldik. Görüşmemizde eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuları ele aldık. İki dost ülkenin ilişkilerinin her alanda giderek güçlenmesi ortak temennimiz. Bu vesileyle Sayın Milatoviç’e, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda verdiği değerli destek için teşekkür ediyorum. Bireylerden uluslara uzanan sorumluluğun ve dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturan bu anlamlı adımın ilham olmasını temenni ediyorum.”  

 

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#Emine Erdoğan#Karadağ#Milena Milatoviç

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