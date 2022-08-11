Dayanışmamız daha da güçlenecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de ağırladığı Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Sayın Pahor, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde Türkiye’yi ziyaret eden ilk AB ülkesi lideri oldu. Dayanışmasını göstererek stratejik ortaklığımızın gereğini yapmıştı. Kendilerine samimi dostlukları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Malum bu sene Türkiye-Slovenya arasındaki ilişkilerin tesisisin 30’ncu yıldönümünü kutluyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2.3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam olarak yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı bu bakımdan çok faydalı olacaktır.

Haberin Devamı

YATIRIM TEŞVİKİ

Slovenya’daki en önemli altyapı projelerinden Karavanke Tüneli ve Divaca-Koper demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını arttırmasını teşvik ediyoruz. Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlardaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB’ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. Lübliyana Cami ve İslam Kültür Merkezi’nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camiyi ve kültür merkezini ziyaret etmesi, Müslümanların dini bayramlarında tebrik mesajı paylaşması ve anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur”

PAHOR: TAKDİR EDİYORUZ

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ise “Ekonomik ve siyasi işbirliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz oldu. Slovenya, Erdoğan ve Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında gösterdiği arabuluculuk rolünü takdir etmektedir” dedi.

Haberin Devamı

RAMA BEŞTEPE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Beştepe’de basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşıldı.