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"Dayanamıyorum artık" çığlığı saniyelerle yarıştırdı: Trafik polisinden nefes kesen kurtarma

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#Trafik Polisi Kurtarma#Bilecik Balkon Kurtarma#Çocuk Güvenlik
Dayanamıyorum artık çığlığı saniyelerle yarıştırdı: Trafik polisinden nefes kesen kurtarma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 14:01

Bilecik'te oyun oynarken balkon camından dışarı sarkıp asılı kalan E.E.Ö.'nün yardımına adrese ilk ulaşan trafik polisi koştu. İtfaiye ekiplerini beklemeden yan dairenin balkonuna koşan polis memuru Halil Demir, boşluğa sarkarak boruya tutunan çocuğu kollarından yakalayıp içeri çekti.

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Olay, dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında E.E.Ö. isimli çocuk oyun amaçlı balkona çıktı.

Dayanamıyorum artık çığlığı saniyelerle yarıştırdı: Trafik polisinden nefes kesen kurtarma

Bu esnada oyun amaçlı balkon camından dışarı çıkan çocuk bir daha içeri giremedi. Çocuğu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören ailesi durumu hemen 112'ye haber verdi.

Dayanamıyorum artık çığlığı saniyelerle yarıştırdı: Trafik polisinden nefes kesen kurtarma

Olay yerine ilk ulaşan trafik polisi Halil Demir oldu. Çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerime itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

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Dayanamıyorum artık çığlığı saniyelerle yarıştırdı: Trafik polisinden nefes kesen kurtarma

Çocuğu kurtarmak için saniyelerle yarışan polis memuru olaya şahit olanların takdiriyle karşılaştı.

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#Trafik Polisi Kurtarma#Bilecik Balkon Kurtarma#Çocuk Güvenlik

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