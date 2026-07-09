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Dayan Çiğdem

Güncelleme Tarihi:

#Aile İçi Şiddet#Çukurova#Boşanma
Dayan Çiğdem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 07:00

ADANA’nın Çukurova ilçesinde yaşayan 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem (37) ve Gökhan Er (42) çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı.

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Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı. Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Dayan Çiğdem

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

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Karara rağmen Gökhan Er eşine telefonla mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdü. Er, 2 Temmuz gecesi yine eşinin evine gitti. Gökhan Er, burada çıkan tartışmada eşini defalarca bıçakladı. Çiğdem Er, sırtından ve karaciğerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çiğdem Er, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Er’in durumu ciddiyetini korurken, olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Dayan Çiğdem

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#Aile İçi Şiddet#Çukurova#Boşanma

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