Dayaktan serbest tehditten gözaltı

İstanbul Şişli’de 9 Aralık’ta, Tuğba Erçakar (26) kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi Bozaslan geldi. Bozaslan eve girer girmez Erçakar’ı yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı Erçakar’a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar, darp raporu alarak Bozaslan’dan şikâyetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Tuğba Erçakar, M.H.B. isimli şahıs ile yaklaşık 1.5 aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.’nın ikametine gittiği, M.H.B. şahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir. Şüpheli M.H.B. gözaltına alınmıştır. M.H.B. 10 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi. Daha sonra Bozaslan, tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle dün 2’nci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından 1 günlük ek gözaltı kararı verilmesi üzerine emniyete tekrar götürülen Bozaslan’ın bugün adliyeye tekrar sevk edileceği öğrenildi.

‘BU EVDEN ÇIKAMAYACAKSIN’

Olayın üzerinden günler geçtiği halde halen darp edildiğine ilişkin görüntüleri izleyemediğini belirten Tuğba Erçakar, “Zorla eve girerek beni ölüm tehditleriyle ‘Bu evden çıkamayacaksın’ diyerek darp etmeye başladı. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ben de pes ettim artık, yattım, Ne olacaksa olsun’ dedim. Bana ‘Seni burada öldüreceğim tamam mı’ diyor. Kafama vuruyor, ben ‘Tamam’ diyene kadar kafama vuruyor zaten. Psikolojik olarak ölüm korkusuna soktu. Uyuyamıyorsun, çeneme vurdu yemek yiyemiyorum” dedi.

‘AKLIMA KADİR ŞEKER GELDİ’

Erçakar’ın o anlarda yanında olan arkadaşı Ceylan A., Mehmet Hanifi Bozaslan’la komşu olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Çok korktum. Kamera görüntülerinde bir sağa, bir sola koşuyorum. O an şoka girdim. Butona basmak istiyorum basamıyorum, polisi aramak istiyorum arayamıyorum. O vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla...”

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Serbest kalmasına çok üzüldüğünü belirten Erçakar, “İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa... Bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum. 26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. Arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey. Adaletin yerini bulması için herkesten yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.