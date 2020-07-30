Dayakçı vekil özür diledi

Işık’ın Twitter’dan yaptığı açıklama özetle şöyle: “Tüm bu yaşananların kişisel olarak programımızı içselleştirememiş olmaktan kaynaklanan bir yetersizlik ve eksiklik olduğunu belirterek, partime ve onun kadın özgürlük mücadelesine yapılan saldırılara sebep olduğum için çok büyük üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kapsamda partimin aldığı ve alacağı her kararı sonsuz bir saygıyla karşıladığımı ve yaşadığım eksiklikleri aşmak için bundan sonra özel bir gayret içinde olacağımı ifade etmek isterim. Amasız ve ayrıntıya girmeksizin bu olayın hatası, yanlışı, eksikliği bana aittir. Bu nedenle eşimden, çocuklarımdan, partimden, Kadın Meclisimizden ve bütün kadınlardan özür diliyorum.”