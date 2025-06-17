Dayakçı öğretmene tepki çeken ceza

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Suyun üstüne geldiğini iddia eden beden eğitimi öğretmeni E.B. (45), öğrencisini okul bahçesinde arkadaşlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. E.E.Ö. isimli erkek öğrenci, aldığı darbelerin etkisiyle yere düştü. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı ardından da tokat atıp iteleyerek yere düşürdüğü görüldü. Ailenin şikâyeti sonrası E.B. hakkında ‘basit yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı. E.B., Bursa 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 31 Aralık 2024’te görülen duruşmadaki savunmasında, “Üzerime su gelince istemeyerek, bir anlık tepkiyle bacağına bir kez tekme vurdum. İtmiş de olabilirim. Son derece üzgünüm” dedi. Mahkeme, öğretmeni, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonunda 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı.

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‘CANIMIN DEĞERİ 5 BİN LİRA MI’

Öğretmeninin darbeleri sonrası bir süre kendisine gelemediğini belirten E.E.Ö., “Öğretmene 5 bin 40 lira ceza vermişler. Benim canımın değeri 5 bin lira mı” diye konuştu.

10 Haziran’da ellerine ulaşan mahkeme kararına tepki gösteren 5 çocuk babası Heybetullah Özkan (53), oğlunu darbeden öğretmenin hâlâ okulda görev yaptığını söyleyerek, “Oğlumu bu olaydan sonra zaten okuldan aldım” dedi.