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Dayakçı öğretmene jet iddianame

#Dayakçı Öğretmen#Aksaray#İddianame
Dayakçı öğretmene jet iddianame

Aksaray’da 11 yaşındaki öğrencisini acımasızca döven öğretmen Ali Rıza Yücel hakkındaki soruşturma jet hızıyla tamamlandı. Hazırlanan iddianamede acımasız öğretmenin 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

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GÖRÜNTÜLERİ sosyal medyada yayınlanan ve izleyenleri dehşete düşüren olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki bir okulda 14 Aralık’ta meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, ders sırasında 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’yı sınıftan çıkarıp koridorda son derece sert bir şekilde dövmeye başladı. Yumruk ve tokat atan öğretmen öğrencinin boğazını da sıktı. Bu sırada başka bir sınıftaki kadın öğretmen gürültüyü duyup koşarak geldi ve öğrenciyi kurtardı. Dayak görüntüleri okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Öğrencinin durumu babasına aktarmasıyla birlikte olay savcılığa intikal etti ve öğretmen gözaltına alındı. Öğrenciye ise 10 gün iş göremez raporu verildi. İfadesi alınan öğretmen, öğrencisini kendisine ‘hakaret ve küfür içeren sözler söylediği için’ dövdüğünü iddia etti. Öğretmen Ali Rıza Yücel, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra başlatılan idari soruşturmayla öğretmen derslerden çektirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada öğretmenin açığa alındığını belirterek “İlimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Yücel’in öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, “Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandı” dedi. Öğretmenin daha önce görev yaptığı okullarda da benzer davranışları olduğu gündeme geldi.

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ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma da tamamlandı. Yücel’in ‘kamu görevinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendini savunmayacak durumdaki kişiye karşı kasten yaralamak’ suçundan cezalandırılması istendi. Sağlık raporuna göre olayın ‘basit yaralama’ olduğu da belirtilerek öğretmenin kanunda belirtilen üst sınır olan 1.5 yıl hapsi talep edildi.

‘BU NASIL ÖĞRETMEN’

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Öğrencinin babası yaptığı açıklamada “Oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı” diye konuştu.

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#Dayakçı Öğretmen#Aksaray#İddianame

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