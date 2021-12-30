Dayakçı öğretmen meslekten atıldı

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel (40), 14 Aralık’ta bir öğrencisi ‘Hocam, size küfretti’ deyince sınıftaki T.K.’yi koridora çıkardı. Ali Rıza Yücel, erkek öğrenciyi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup sınıftan çıkan öğretmen Gülcan Ünlü, çocuğu kurtardı. T.K. yaşadıklarını babası Duran K.’ye anlattı. Oğlunu hastaneye götürüp 10 günlük rapor alan baba, savcılığa şikayetçi oldu.

GERİ HİZMETE ALINDI

Görevden uzaklaştırılan Ali Rıza Yücel hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Yücel’i görevden aldı. Yücel’in idari memur olarak görev yapacağı belirtildi.

1.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından ‘jet’ hızıyla hazırlanan iddianamede, Ali Rıza Yücel hakkında ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ali Rıza Yücel, 25 Ocak 2022’de hâkim karşısına çıkacak.