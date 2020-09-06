Dayakçı kocaya koruma kararını polis elden verecek

Yeni adli yılla birlikte kadını korumaya dönük aile mahkemelerince verilen tedbir kararları, artık kolluk birimleri aracılığıyla, bizzat ilgilisine (şiddet uygulayana) tebliğ edilecek. Tedbir kararlarının posta yerine kolluk birimlerince tebliğiyle, şiddet uygulayan kişilerin dikkati çekilecek.

‘HAPSE GİRERSİN’ İHTARI

Tedbir kararının ihlali durumunda kişi hapse gireceği yönünde “ihtar” edilecek. “Tekrarlanan şiddet vakaları” veya “tedbir kararlarının ihlali” durumunda gecikmeksizin “zorlama hapsi” uygulanacak. Bu yeni uygulamayla, verilen tedbire uyulması, şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması ve caydırıcılık sağlanacak. Böylece tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi sorunlar da ortadan kalkacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, tedbir kararlarının kolluk birimleri aracılığıyla tebliği ve etkin şekilde uygulanması uyarısında bulunuldu.

UZMAN SAVCI KONTROL EDECEK

Yazıya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli Cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek. Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek. Bu yönde bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak.