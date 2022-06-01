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Dayakçı kocasını öldürdü

#İstanbul#Seda Kethüda#Bıçaklama
Dayakçı kocasını öldürdü

İstanbul’da Seda Kethüda (31) ve eşi Burak Kethüda’nın (31) evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Seda Kethüda bar işletirken eşi ise herhangi bir işte çalışmıyordu.

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Çift önceki gece Kartal’daki evlerinde birlikte alkol alıyorlardı. Burak Kethüda sabaha karşı yine eşinden para istedi. Bu nedenle tekrar tartıştılar. Burak Kethüda küfürler ederek eşini darp etti. Seda Kethüda mutfağa kaçtı. Burak Kethüda mutfakta da eşini darp etmeye devam etti. Seda Kethüda da mutfakta eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Burak Kethüda yere yığılırken Seda Kethüda kendisini evden dışarı attı. Burak Kethüda sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Seda Kethüda ifadesinde, “Sürekli para istiyordu. Paralarla da sürekli içki içiyor ve kumar oynuyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben de dayak yemekten kurtulmak için elime geçirdiğim bıçağı kendisine salladım. Yaralandığını görünce de evden çıktım” dedi.

 

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#İstanbul#Seda Kethüda#Bıçaklama

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