Dayakçı kocasını öldürdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu çılgına döndü Pes vallahi İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey...Maç sonu çılgına döndü! "Pes vallahi! İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey..."#Beşiktaş
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Büyükelçilerin ‘Kavala’ çağrısına tepki: Size mi kalmış Bu hadsizlik, terbiyesizliktirBüyükelçilerin ‘Kavala’ çağrısına tepki: Size mi kalmış! Bu hadsizlik, terbiyesizliktir#AK Parti
Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiFlaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi#Kovid Aşısı
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
Ankara MTAda patlama Valilikten ilk açıklamaAnkara MTA'da patlama! Valilik'ten ilk açıklama#ANKARA
Koronavirüs olana 50 bin TL... Beklenen açıklama geldiKoronavirüs olana 50 bin TL... Beklenen açıklama geldi!#Koronavirüs
İzmirde gece kulübünde hareketli anlarİzmir'de gece kulübünde hareketli anlar#İzmir
Herkes onu konuşuyor... Bu kez kaçamadı, mahkemeye böyle çıktı...Herkes onu konuşuyor... Bu kez kaçamadı, mahkemeye böyle çıktı...#Irmgard Furchner
Otoparka polis baskını Çete çökertildi: 6 aylık takip sonrası...Otoparka polis baskını! Çete çökertildi: 6 aylık takip sonrası...#Otopark
Beyaz Saray ve FBI devrede... Dünya nefesini tuttu 17 cana 17 milyon dolar...Beyaz Saray ve FBI devrede... Dünya nefesini tuttu! 17 cana 17 milyon dolar...#Haiti
Kan donduran görüntüler... Aşı ile cinayetKan donduran görüntüler... Aşı ile cinayet!#Cinayet
Shiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydiShiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydi#Shiloh Jolie Pitt
Hamlet galasına ünlü akını... Herkes oradaydı'Hamlet' galasına ünlü akını... Herkes oradaydı!#Hamlet
HABERLERGündem Haberleri

Dayakçı kocasını öldürdü

#Adana#Kozan#Darp
Dayakçı kocasını öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde Gülten E. (54), eve alkollü gelip kendisini darbeden eşi Osman E.'yi (58) 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı Gülten E.'nin, kendisine saldıran eşi elinden düşürünce bıçağı aldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Osman E., iddiaya göre eve alkollü gelince eşi Gülten E. ile aralarında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman E., eşini darbedip bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Gülten E., "Üzerime gelme" dedi.

Arbede devam edince Gülten E., eşini 5 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülten E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osman E.'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gülten E.'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kozan#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!