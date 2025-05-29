Dayakçı koca tutuklandı... Olayı gündeme getirmiştik

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Bu süreçte mahkeme, oturdukları evi kızıyla beraber yaşaması için Seda E.’ye tahsis etti. Seda E. ile kızı birlikte yaşarken, genç kadın şiddete uğradı. Seda E., 13 Mayıs’ta eşi H.E.’nin kendisini dövdüğü iddiasıyla şikâyetçi oldu. Darp raporu alan Seda E.’nin avukatı İrem İlhan ile yaptığı şikâyet sonrası H.E. ile kayınpeder C.E. gözaltına alındı. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan H.E. ve C.E.’ye uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verildi.

TEPKİ ÇEKEN KARAR BOZULDU

H.E.’ye verilen ev hapsi kararında; cezayı Seda E. ile kızına tahsis edilen evde geçireceği belirtildi. Bu karar Seda E. ve yakınlarını hem şaşırttı hem de üzdü. O eve gidemeyen Seda E., kızı ile ailesinin yanına yerleşti. Seda E.’nin avukatı İrem İlhan’ın itirazının ardından karar bozuldu. Yeniden Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen H.E., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Avukat İrem İlhan, “Seda Hanım’ın can güvenliğinden endişe ettiğimiz için de hâlâ ailesinin yanında ikamet etmektedir” dedi.