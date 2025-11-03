×
Güncelleme Tarihi:

Dayakçı eski sevgiliye elektronik kelepçe
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 07:00

Sara E., kendisine şiddet uyguladığı, “Seni parça parça keserim” diyerek öldürmekle tehdit ettiği ve aldattığı iddiasıyla eski sevgilisi estetik ve plastik cerrah Barış A. hakkında savcılığa şikâyetçi oldu. Mahkeme, Barış A.’ya 2 ay süreyle eski sevgilisi Sara E.’ye yaklaşmaması yönünde ‘elektronik kelepçe’ uygulanmasına karar verdi.

İstanbul’da yaşayan Sara E., iddiaya göre, bikini fitness yarışmasına katılmak için meme büyütme operasyonu olmak istedi. Bir arkadaşının önerisiyle estetik ve plastik cerrahi uzmanı Barış A. ile iletişime geçen Sara E., meme büyütme operasyonunu oldu. Ancak Barış A., Sara E.’nin göğüslerini istediği büyüklükte yapmadı. Operasyon sürecinde sevgili olan Sara E. ile Barış A., 3 ay birliktelik yaşadı. Barışan çiftin ilişkilerinin son iki ayı tartışmalı geçti. Sara E.’nin giyiminden dışarı çıkmasına kadar müdahale eden Barış A., genç kadına asılsız suçlamalarda bulundu. Sara E.’ye defalarca şiddet uygulayan Barış A., “Seni parça parça keserim, kimsenin haberi olmaz” diyerek öldürmekle tehdit etti. Ayrılma kararı aldıktan sonra eşyalarını almak için Barış A.’nın evine giden Sara E., tekrar estetik uzmanı sevgilisi tarafından darp edildi. Şiddetten kurtulmak için kendisini tuvalete kilitleyen Sara E., polisi arayarak yardım istedi.

1500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAZ

Barış A.’nın uyuşturucu madde kullandığını ve tehlikeli birisi olduğunu ileri süren Sara E., kendisine şiddet uygulandığı ve öldürmekle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Can güvenliğinden endişe ettiğini iddia eden Sara E., Aile Mahkemesi’ne başvurarak Barış A.’ya elektronik kelepçe takılmasını istedi. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Barış A.’ya 2 ay süreyle Sara E.’ye 1500 metreden fazla yaklaşmaması yönünde elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Barış A.’nın, Sara E.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına hükmetti.

Karara itiraz eden Barış A. ise iddiaları reddedip asıl kendisinin tehdide maruz kaldığını belirterek verilen kararın kaldırılmasını talep etti. Barış A.’nın avukatı, itiraz dilekçesinde “Müvekkilin evlenmiş olması, Sara E.’de saplantı ve kıskançlık oluşturmuş olmalı ki yalan beyanlarda bulunmuştur” dedi. Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Barış A.’nın itirazını reddetti.

