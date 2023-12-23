Dayakçı Emniyet müdürü görevden alındı

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 10.40 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk’ü darp etti. Öztürk darp raporu aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı duyuruldu. Ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur” denildi.

YUMRUK ATTI

Haberin Devamı

İddialarla ilgili konuşan Abidin Beytullah Öztürk ise, “Aracıyla buradan geçerken durdu ve görüntülerde görüleceği üzere aniden, hiçbir şey söylemeden yumruklu şekilde bize saldırmaya başladı. Kendisine sakin bir şekilde ‘müdürüm neden bunu yapıyorsunuz’ diye sorduğumda bağırıp çağırmaya, tehdit etmeye başladı. Karnıma şiddetli bir yumruk vurarak beni yere düşürdü ve bu darbe sonrası ben ambulansla hastaneye kaldırıldım. Yaklaşık 3 buçuk saat Avcılar Devlet Hastanesi’nde kaldık, iç kanama şüphesi vardı” dedi.

DAHA ÖNCE GERGİNLİK YAŞANMIŞ

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürü’nün, karakolların bahçelerine sivil araçlar getiren Öztürk hakkında araç alış-satışı yaptığı gerekçesiyle rapor tuttuğu belirtildi. Öztürk yeni görev yerine gitmeyi reddedince de ihraç edildi. Babasına ait restoranı işletmeye başlayan Öztürk, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun’u kendisine idari soruşturma başlatmakla suçladı. Öztürk’ün 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden defalarca ihbarlarda bulunduğu, küfür ettiği, Avcılar Polis Merkezi önüne gelerek yaşamına son vereceğini söylediği belirtildi.